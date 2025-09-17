A Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, em Brusque, realiza nesta sexta-feira e sábado, 19 e 20, a tradicional festa em honra ao padroeiro.

Na sexta-feira, a missa será às 19h30. Já no sábado, a celebração com a presença dos festeiros começa às 18h.

Nos dois dias, após a missa, haverá venda de churrasco, cachorro-quente, bolos, bebidas, roda da fortuna e espaço kids.

Em preparação para a festa, a comunidade está realizando a novena, com missas diárias que refletem sobre diversos aspectos do Sagrado Coração de Jesus, como a missão da Igreja, a família, a Eucaristia e a juventude.

