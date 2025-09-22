Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Guarani, realiza festa em honra ao padroeiro
Missa com presença dos festeiros foi celebrada no sábado
Missa com presença dos festeiros foi celebrada no sábado
A comunidade Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Guarani, realizou no final de semana, 20 e 21, a tradicional festa em honra ao seu padroeiro.
No sábado, às 19h, junto com todos os festeiros, houve a celebração da missa em honra ao padroeiro.
Após a missa, presidida pelo pároco, o padre Hélio Feuser, todos foram em procissão com a imagem até o salão da capela para o início dos festejos, que contou com churrasco, bolos, cachorro-quente e a tradicional roda-da-fortuna.
Hélio lembra que a festividade do Sagrado Coração de Jesus é celebrada em junho, mas a comunidade tradicionalmente realiza seus festejos em setembro.
“Normalmente, celebramos o Sagrado Coração de Jesus em junho, mas, por diversas circunstâncias, acabou-se optando por fazer a festa em setembro. Porém, o sentido é o mesmo: recordar o Sagrado Coração e seu carisma. A comunidade se preparou intensamente por meio da novena, que a cada dia trouxe uma temática que nos fez refletir sobre a espiritualidade”.
Ele frisa que a comunidade do bairro Guarani é engajada e participativa nas pastorais e movimentos.
“É muito bem estruturada e muito viva, com grande participação de todos nas mais diversas pastorais e isso é motivo de bênção e graças. Além disso, é uma comunidade de muito carinho para nós, padres, que temos como carisma o Coração de Jesus”, comenta o pároco.
O coordenador do CPC da comunidade, Denilson Fagundes, agradeceu a participação dos moradores da região e visitantes.
“Queremos agradecer a todos que participaram da nossa novena e também a toda a comunidade que contribui para a reforma da nossa cozinha, no salão, que está 99% pronta. Sem eles, não conseguiríamos realizar essa melhoria. Todos estão convidados para conferir o resultado da obra”.
Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque: