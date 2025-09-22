Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Guarani, realiza festa em honra ao padroeiro

A comunidade Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Guarani, realizou no final de semana, 20 e 21, a tradicional festa em honra ao seu padroeiro.

No sábado, às 19h, junto com todos os festeiros, houve a celebração da missa em honra ao padroeiro.

Após a missa, presidida pelo pároco, o padre Hélio Feuser, todos foram em procissão com a imagem até o salão da capela para o início dos festejos, que contou com churrasco, bolos, cachorro-quente e a tradicional roda-da-fortuna.

Hélio lembra que a festividade do Sagrado Coração de Jesus é celebrada em junho, mas a comunidade tradicionalmente realiza seus festejos em setembro.

“Normalmente, celebramos o Sagrado Coração de Jesus em junho, mas, por diversas circunstâncias, acabou-se optando por fazer a festa em setembro. Porém, o sentido é o mesmo: recordar o Sagrado Coração e seu carisma. A comunidade se preparou intensamente por meio da novena, que a cada dia trouxe uma temática que nos fez refletir sobre a espiritualidade”.

Ele frisa que a comunidade do bairro Guarani é engajada e participativa nas pastorais e movimentos.

“É muito bem estruturada e muito viva, com grande participação de todos nas mais diversas pastorais e isso é motivo de bênção e graças. Além disso, é uma comunidade de muito carinho para nós, padres, que temos como carisma o Coração de Jesus”, comenta o pároco.

O coordenador do CPC da comunidade, Denilson Fagundes, agradeceu a participação dos moradores da região e visitantes.

“Queremos agradecer a todos que participaram da nossa novena e também a toda a comunidade que contribui para a reforma da nossa cozinha, no salão, que está 99% pronta. Sem eles, não conseguiríamos realizar essa melhoria. Todos estão convidados para conferir o resultado da obra”.

