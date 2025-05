Comunidade Santa Rita de Cássia inicia celebrações da padroeira nesta quarta-feira em Brusque

A Comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Rita, inicia nesta quarta-feira, 21, as celebrações em honra à sua padroeira. Estão programadas missas na quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 19h, além da tradicional venda de cachorro-quente a partir das 18h.

Na sexta-feira, 23, após a missa, começam os festejos com venda de risoto de linguiça Blumenau, churrasco, bolo e cachorro-quente, além de atividades como pescaria, bazar e roda da fortuna. A animação musical ficará por conta da dupla Valmir e Volnei.

No sábado, 24, a missa festiva com a presença dos festeiros será celebrada às 17h30. Em seguida, os festejos continuam com venda de pastel, churrasco, bolo e cachorro-quente, além de bazar, pescaria, roda da fortuna e mais uma apresentação da dupla Valmir e Volnei.

Confira a programação:

Quarta-feira, 21 de maio

18h: venda de cachorro-quente

19h: celebração do tríduo

Quinta-feira, 22 de maio

18h: venda de cachorro-quente

19h: celebração devocional à padroeira

Sexta-feira, 23 de maio

18h: venda de cachorro-quente

19h: celebração do tríduo

Após a missa: venda de risoto de linguiça Blumenau, churrasco, bolo e outras atrações

Sábado, 24 de maio

17h30: missa festiva com a presença dos festeiros

18h: início dos festejos com venda de pastel, churrasco, cachorro-quente, bolo e programação recreativa

