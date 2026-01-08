Comunidade Santo Antônio celebra 50 anos de história no bairro Volta Grande, em Brusque

A Comunidade Santo Antônio, localizada no bairro Volta Grande, completa 50 anos neste mês de janeiro e celebra a data com uma programação especial voltada à fé e à memória da comunidade.

A trajetória da entidade é marcada pela participação dos moradores e pela atuação religiosa ao longo de cinco décadas.

A principal celebração ocorre nesta terça-feira, 13, às 19h30, com uma missa solene que deve reunir fiéis, lideranças religiosas e moradores do bairro, em um momento de agradecimento e comemoração pelo jubileu da comunidade.

História

A história teve início no dia 13 de janeiro de 1976, quando, motivados pelo padre Henrique Boeing, moradores da localidade se reuniram na residência de Júlio e Elódia Venturi, movidos pelo sonho e pela necessidade de formar uma comunidade para a celebração das missas e dos sacramentos, já que o bairro vivia um período de constante crescimento.

Nesse início, a comunidade recebeu a doação de um terreno do empresário Hilário Zen. Também foram doadas as madeiras da antiga Escola Ayres Gevaerd, com as quais foi construído um galpão. O espaço passou a ser utilizado tanto para as celebrações religiosas quanto para encontros de catequese e a realização de festas comunitárias, cuja arrecadação tinha como objetivo viabilizar, no futuro, a construção de uma igreja.

Enquanto o galpão era erguido, as missas eram celebradas inicialmente sob uma árvore e, posteriormente, na casa em construção de Altair de Melo.

“A comunidade contou com a generosidade de diversos moradores, que doaram vasos, toalhas e cadeiras para as celebrações. A primeira imagem recebida foi a de São Judas Tadeu, doada pela senhora Tereza Machado, sendo a imagem pertencente ao senhor Júlio Venturi”, destaca a coordenadora, Celaine Klein Schmidt.

Em 1982, foi realizada a primeira festa em honra a Santo Antônio, que foi escolhido padroeiro da comunidade. Já em 1984, com a doação de um novo terreno pela empresa Irmãos Zen, os moradores deram início ao planejamento da edificação da capela.

As obras começaram em 1989 e, no dia 12 de julho de 1992, foi celebrada a primeira missa no local. Desde então, a comunidade seguiu em constante crescimento, fortalecendo sua identidade e suas tradições.

Paralelamente à estrutura física, a vida comunitária também se organizava. Foi formada a primeira diretoria, surgiram os leitores que auxiliavam nas celebrações e as primeiras catequistas iniciaram seu trabalho.

“As primeiras turmas de catequese eram compostas por seis a oito crianças, marcando o início de um caminho de fé, união e dedicação que segue até os dias de hoje”, ressalta Celaine.

Entre as marcas mais conhecidas da Comunidade Santo Antônio está a tradicional missa sertaneja, que utiliza melodias de músicas populares adaptadas com letras religiosas. Instrumentos como o acordeão e o coro masculino tornam as celebrações emocionantes e muito participativas.

Outra tradição é a carreata com a imagem de Santo Antônio pelas ruas do bairro, além da distribuição dos pães abençoados no dia 13 de junho, data dedicada ao padroeiro, sempre acompanhada de encenações que retratam sua história.

Atualmente, a Comunidade Santo Antônio conta com 18 pastorais em funcionamento, além de missas dominicais e celebrações mensais no dia 13, em honra ao padroeiro.

