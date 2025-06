Comunidade Santo Antônio celebra seu padroeiro a partir desta quinta-feira em Brusque

A comunidade Santo Antônio, localizada no bairro Volta Grande, em Brusque, celebra seu padroeiro neste final de semana. As festividades iniciam nesta quinta-feira, 12, com missa às 19h30 e bênção para os casais. Após, haverá venda de cachorro-quente, refrigerante e chope.

Na sexta-feira, 13, dia de Santo Antônio, a celebração será às 19h. Em seguida, será realizado o tradicional bingo e haverá venda de cachorro-quente, pastel e bebidas.

Já no sábado, 14, acontece a missa sertaneja às 19h30. Após a celebração, haverá venda de cachorro-quente, pastel, churrasco, frango assado, café com bolo, roda da fortuna e baile com o Grupo Campeiraço.

No domingo, 15, às 9h30, acontece a santa missa com a presença dos festeiros. Em seguida, iniciam os festejos com serviço completo de bar e cozinha, venda de cachorro-quente, pastel, churrasco, frango assado e café com bolo. Haverá roda da fortuna e tarde dançante animada pelo Grupo Lida Campeira.

Confira a programação:

Quinta-feira, 12 de junho

19h30 Missa com bênção para os casais

Venda de cachorro-quente, refrigerante e chope

Sexta-feira, 13 de junho

19h Missa em honra a Santo Antônio

Após a celebração, bingo

Venda de cachorro-quente, pastel e bebidas

Sábado, 14 de junho

19h30 Missa sertaneja

Após, baile com o Grupo Campeiraço e roda da fortuna

Venda de cachorro-quente, pastel, churrasco, frango assado, café com bolo e bebidas

Domingo, 15 de junho

9h30 Missa com os festeiros

Após, tarde dançante com o Grupo Lida Campeira e roda da fortuna

Venda de cachorro-quente, pastel, churrasco, frango assado, café com bolo e bebidas

