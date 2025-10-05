Comunidade São Francisco de Assis celebra o padroeiro no Cerâmica Reis, em Brusque

A comunidade São Francisco de Assis, localizada no bairro Cerâmica Reis, realizou no final de semana a tradicional festa em honra ao seu padroeiro.

O evento teve início com o tríduo preparatório; e no sábado, dia 4 de outubro, houve carreata pelo bairro, bênção dos animais e missa festiva, presidida pelo pároco, padre Hélio Feuser.

O coordenador dos Ministros da Eucaristia da comunidade, Dirceu Schaadt, conta que houve uma grande participação dos fiéis em todos os dias do tríduo.

“Na primeira noite tivemos a missa celebrada pelo padre Adilson Colombi, com o tema ‘São Francisco e a virtude da humildade’. Já na segunda noite, recebemos o padre Tiago Araújo e refletimos sobre ‘São Francisco e a virtude da pobreza’. Já no último dia de preparação, a celebração foi presidida pelo padre Rodrigo Taschek, com o tema ‘São Francisco e a virtude do amor’. Ficamos muito felizes em ver a comunidade lotando a igreja todos os dias e vivendo este momento especial”.

Ele ainda comenta que no sábado houve momentos de fé durante todo o dia, iniciando com a carreata, seguido da bênção dos animais e a missa festiva.

“Neste ano preparamos uma carreata de São Francisco em carro aberto pelas ruas do nosso bairro e já tivemos vários elogios da comunidade, que gostou muito da ação. E também realizamos pela primeira vez a bênção dos animais. Apesar de estarmos um pouco preocupados de como este momento aconteceria, tudo ocorreu da melhor forma. Muitas pessoas, até de bairros mais distantes do nosso, trouxeram seus bichinhos para a bênção. Além disso, hoje São Francisco nos presenteou com este lindo dia, pois sempre em sua festa chove e esse ano tivemos um dia sem chuva para que todos pudessem vir e participar conosco”, completou.

São Francisco

Muito conhecido como padroeiro dos animais, São Francisco deixou muitos outros ensinamentos. O pároco, padre Hélio Feuser, destaca que o santo foi um grande exemplo.

“Podemos dizer que São Francisco foi um marco na Igreja. Ele surgiu em uma época de grandes dificuldades. Os grandes santos sempre aparecem em momentos muito difíceis, e ele recebeu uma missão de Deus que dizia: ‘reconstrói a minha Igreja’. E claro, passou por um processo de conversão. Ele serviu no exército e dentro dessa experiência conseguiu perceber sua verdadeira missão. De início, São Francisco achou que era uma construção física, chegou a fazer uma igreja dedicada a São Damião. Mas depois, percebeu que Deus queria algo mais profundo, deixando como legado o desprendimento. Ele foi um homem desprendido que, de fato, viveu profundamente sua fé”, falou padre Hélio.

O pároco ressalta que apesar de São Francisco ter vivido há quase mil anos, sua espiritualidade é muito presente nos dias atuais.

“Seu exemplo de entrega e humildade influencia tantas pessoas até hoje. Uma das maiores congregações que temos são os franciscanos e as ordens que derivam dessa espiritualidade. Como Igreja, percebemos que, de fato, São Francisco continua muito vivo”, finalizou.