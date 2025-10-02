Comunidade São Francisco de Assis celebra padroeiro em Brusque; confira programação

Nesta quarta-feira, 1º, a comunidade São Francisco de Assis, do bairro Cerâmica Reis, em Brusque, iniciou as celebrações em honra ao padroeiro, com o tríduo preparatório para a missa festiva.

Nesta quinta-feira, 2, o padre Tiago Araújo celebra a missa às 19h30, com o tema ‘São Francisco e a virtude da pobreza’. Na sexta-feira, 3, às 19h30, o padre Rodrigo Taschek será o celebrante da missa com o tema ‘São Francisco e a virtude do amor’. Todos os dias, haverá a venda de pastel e cachorro-quente a partir das 16h.

Já no sábado, 4, dia de São Francisco de Assis, a comunidade terá carreata pelas ruas do bairro a partir das 14h. Às 15h, ocorre a bênção dos animais, e às 19h, a missa festiva em honra ao padroeiro, celebrada pelo pároco, padre Hélio Feuser.

Neste dia, haverá a venda de cachorro-quente, bolo de pote, risoto e também a roda da fortuna.

