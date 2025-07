Comunidade São João Batista celebra padroeiro a partir desta quinta-feira em Brusque; confira a programação

A comunidade São João Batista, no bairro Bateas, em Brusque, celebra seu padroeiro neste fim de semana. A programação começa nesta quinta-feira, 10, e segue até domingo, 13 de julho.

Na quinta-feira, 10, ocorre o primeiro dia do tríduo, com missa às 19h30 e participação das comunidades da Paróquia São Luís Gonzaga. Haverá ainda venda de pastel e cachorro-quente a partir das 18h.

Na sexta-feira, 11, a venda de cucas começa às 12h, e de cachorro-quente e pastel a partir das 18h. A celebração do segundo dia do tríduo será às 19h.

No sábado, 12, a venda de cucas inicia às 8h, enquanto o cachorro-quente e o pastel estarão disponíveis a partir das 16h. A missa será celebrada às 19h.

Já no domingo, 13, às 9h30, será realizada a missa com a presença dos festeiros. Na sequência, começam os festejos, com churrasco, completo serviço de bar e cozinha e animação musical com a dupla Valmir e Volnei. O sorteio da rifa da comunidade está marcado para às 18h30.

Confira a programação:

Quinta-feira, 10

Missa às 19h30

Venda de pastel e cachorro-quente a partir das 18h

Sexta-feira, 11

Venda de cucas a partir das 12h

Venda de cachorro-quente e pastel a partir das 18h

Missa às 19h

Sábado, 12

Venda de cucas a partir das 8h

Venda de cachorro-quente e pastel a partir das 16h

Missa às 19h

Domingo, 13

Missa com os festeiros às 9h30

Churrasco, serviço de bar e cozinha e música ao vivo com Valmir e Volnei

Sorteio da rifa às 18h30

