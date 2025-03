Comunidade São José Operário, em Brusque, inicia celebração do padroeiro nesta quarta-feira; confira programação

A Comunidade São José Operário, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, inicia nesta quarta-feira, 19, a celebração de seu padroeiro. Serão celebradas missas em honra a São José na quarta, quinta, 20, e sexta, 21, às 19h30, além da venda de cachorro-quente e bebidas.

No sábado, 22, acontece a missa festiva, às 18h. Após a celebração, a comunidade se reunirá para um momento de confraternização, com a venda de churrasco, cachorro-quente e bebidas, além da tradicional roda da fortuna e pescaria. A animação musical será com Renan Resende.

“A expectativa é que a festa fortaleça os laços da comunidade e reafirme a fé a São José, padroeiro dos trabalhadores e das famílias. É uma expressão de gratidão e veneração a São José, uma oportunidade para refletir sobre os valores que nosso padroeiro representa, como humildade, dedicação e proteção à família”, destaca o coordenador da comunidade, Marcelo da Silva.

A comunidade

A Comunidade São José Operário iniciou sua história em 1991, quando os moradores decidiram criar uma comunidade católica no bairro. Inicialmente, os cultos e missas eram celebrados uma vez por mês, aos sábados, no Senai.

A partir de 1993, as celebrações passaram a ser realizadas nas casas dos moradores da região até que, em 1995, houve a doação de um terreno, localizado na rua Ministro Lindolfo Collor. A construção da capela iniciou em março de 1996.

Confira a programação:

Quarta-feira, 19

19h30 – missa

Venda de cachorro-quente e bebidas

Quinta-feira, 20

19h30 – missa

Venda de cachorro-quente e bebidas

Sexta-feira, 21

19h30 – missa

Venda de cachorro-quente, cuca e bebidas

Sábado, 22

18h – missa festiva com a presença dos festeiros

Venda de churrasco, roda da fortuna, pescaria

Música ao vivo com Renan Resende

