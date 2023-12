Comunidade se despede de padre Flávio Morelli na Igreja Matriz de Brusque

Foi com a frase “Que bom que você veio!” estampada em um quadro e várias coroas de flores que a igreja Matriz São Luís Gonzaga acolheu o corpo do padre Flávio Morelli, no início da tarde desta quinta-feira, 7, para a cerimônia de despedida.

Padre Flávio faleceu no início da manhã, aos 94 anos, no Noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul, onde residia.

Por volta das 14h, os sinos da matriz ressoaram anunciando a chegada do corpo do ex-vigário de Brusque, que deixa uma legião de amigos enlutados com sua partida.

O velório de padre Flávio é aberto a toda comunidade e segue até esta sexta-feira, 8, às 9h, quando será realizada a missa de corpo presente, presidida pelo arcebispo emérito, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Em seguida, ocorre o cortejo fúnebre, até o cemitério do bairro Dom Joaquim, onde ele será sepultado.

”Acolhemos o corpo de padre Flávio na igreja Matriz e procederemos com tudo que ele até sonhava, com bastante flores, bastante gente e com as celebrações das missas para ele, que amava a Eucaristia”, destaca o pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv.

Além da missa de corpo presente, outras três celebrações serão realizadas durante o velório. Às 19h e às 22h desta quinta-feira, e também às 6h de sexta-feira.

“Amanhã é dia santo de guarda, solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Rezaremos as missas às 6h e às 9h nesse dia santo por dois motivos: por ser uma solenidade da Igreja e por padre Flávio ser tão devoto de Maria, homem que sempre estava com o terço na mão. Queremos também entregar ao coração de Deus, pela intercessão da virgem Maria, o nosso querido padre Flávio”.

Padre Diomar destaca que a igreja estará aberta durante todo o período para que os fiéis possam se despedir de padre Flávio. Além disso, haverá a transmissão das missas das 19h de quinta e das 9h de sexta pelas redes sociais da paróquia. “Alguns momentos serão também de oração do santo terço e concluiremos com a missa e o cortejo, que queremos vivenciar como paróquia e, assim, expressar nossa gratidão e carinho ao padre Flávio”.

As quatro missas serão transmitidas pelas redes sociais da paróquia.

Expediente

Nesta sexta-feira, 8, a secretaria paroquial estará fechada durante a manhã. Os atendimentos no local retornam à tarde, a partir das 13h.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: