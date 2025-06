Comunitários: Bruno Facchini domina e vence prova de Ciclismo Speed

A manhã deste domingo, 1º, foi marcada por velocidade, estratégia e resistência na disputa do Ciclismo Speed masculino da 30ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque.

A prova, realizada na Avenida Governador Ivo Silveira (Beira Rio margem esquerda), reuniu ciclistas de diversas comunidades de Brusque em um percurso que teve a largada nas imediações do River Mall, passando pela ponte Mário Olinger — conhecida popularmente como a “ponte dos bombeiros” — e retornando até a ponte Santos Dumont. Ao todo, foram seis voltas e mais de uma hora de competição intensa.

O grande destaque da manhã foi Bruno Facchini, representante do bairro Maluche, que cruzou a linha de chegada com impressionantes três minutos de vantagem sobre o segundo colocado. Com o resultado, garantiu o 1º lugar e somou 12 pontos valiosos para sua comunidade.

A dobradinha do Maluche foi completada por Lucas Zaleski Muller, que conquistou a 2ª colocação e adicionou mais 9 pontos ao bairro. O pódio foi finalizado por Jean Carlos de Souza, do bairro Guarani, que terminou em 3º lugar e marcou 7 pontos.

Após a vitória, Bruno fez questão de destacar o espírito coletivo da equipe e o trabalho da organização: “Quero parabenizar a organização do evento, a Fundação Municipal de Esportes, a Prefeitura, o meu colega de bairro Lucas, que me ajudou nesta vitória. Quero parabenizar todos os atletas que participaram da prova. Estou muito feliz pela vitória, aproveitamos a vantagem numérica e consegui me sagrar campeão”, comemorou o ciclista.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: