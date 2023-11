Comusa realiza vistoria em Unidades de Saúde de Brusque; confira relatório

O Conselho Municipal de Saúde (Comusa) realizou um relatório de visitas em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Brusque. As vistorias foram feitas entre fevereiro e maio de 2023.

Em cada UBS fiscalizada, foram averiguadas, dentre outras questões, as condições de infraestrutura física, equipamentos, insumos, incluindo medicamentos, recursos humanos e serviços oferecidos.

Falta de agentes

As unidades que apresentam falta de agente de saúde, administrativo e/ou enfermeiros são: UBS Limeira Alta, Santa Rita, Nova Brasília, Santa Terezinha, Nova Trento, Central, Zantão, Maluche, Souza Cruz e São Luiz.

Vale ressaltar que na unidade do Nova Trento há ausência de um estagiário para farmácia.

Problemas estruturais

As UBS que apresentam problemas em suas estruturas são: Limeira Baixa, Nova Brasília, Santa Terezinha, Central, Águas Claras, Maluche, Souza Cruz e São Luiz.

Na UBS do Limeira Baixa, há várias portas internas que não fecham de vido a umidade. Já na UBS do Nova Brasília e Santa Terezinha, há falta de manutenção no prédio e salas com goteiras.

Na UBS Central, as instalações físicas estavam ruins com paredes e pisos de má qualidade, além de aparência suja com salas pequenas e sem ventilação.

Segundo o relatório, mesmo tendo sido reformada recentemente, a UBS do Maluche apresenta diversos problemas estruturais.

Na UBS do Águas Claras, o atendimento funcionava, no período em que a vistoria foi feita, somente pela manhã por causa de uma reforma feita desde maio.

Falta de materiais

O relatório também apontou falta de aparelhos de trabalho. Foram relatados falta de instrumentos nas seguintes UBS: Limeira Alta, Limeira Baixa, Zantão, Poço Fundo, Ponta Russa e São Luiz.

Com exceção da UBS do Limeira baixa, nenhuma das outras possui autoclave, aparelho para esterilização de instrumentos.

O relatório apontou também que na UBS Limeira Baixa, os funcionários utilizavam seus computadores pessoais devido a ausência de aparelhos na unidade.

Grande demanda

Na UBS do Nova Brasília e Santa Terezinha, há uma grande demanda de idosos que precisam de acompanhamento em casa. Neste caso, por meio do programa Melhor em Casa, a equipe não consegue realizar o atendimento.

As vistorias das UBS do Azambuja, Primeiro de Maio, Steffen e Bateas não puderam ser feitas, já que os agentes responsáveis estavam ausentes devido a demandas externas.

O relatório foi entregue à comissão especial de saúde da Câmara de Brusque, responsável por fiscalizar e apontar melhorias no setor à Prefeitura de Brusque.

