Concessionária da BYD traz tecnologia de carros super-híbridos para Brusque

A BYD inaugurou em janeiro uma concessionária em Brusque por meio do Grupo DVA e, nesta quinta-feira, 27, apresentou os carros em evento para a imprensa. A loja fica na rodovia Antônio Heil, próximo ao pavilhão da Fenarreco.

A loja da DVA BYD em Brusque foi construída em nove meses, com um projeto arquitetônico moderno. É a oitava unidade da marca no estado – nos próximos meses, o grupo prevê inaugurar mais uma, em Jaraguá do Sul. Atualmente, são cerca de 400 veículos vendidos por mês em Santa Catarina.

“Brusque é um município muito importante aqui no Vale do Itajaí, tanto em população, quanto no mercado de carros. Faltava uma loja aqui para dar uma atenção especial. A DVA a e BYD viram a importância disso, desenvolveram o projeto e hoje estamos com a loja aberta”, conta o gerente da loja de Brusque, Emerson Mumbach.

Comprometida com inovação e sustentabilidade, a marca é líder no mercado de veículos elétricos no Brasil e consolidada na fabricação de tecnologia de energia solar. A BYD iniciou a comercialização de automóveis de passeio no país e está construindo uma fábrica em Camaçari (BA), a primeira da empresa fora da Ásia.

Super-híbridos da BYD

Os cinco modelos super-híbridos da BYD oferecem a versatilidade de funcionamento como diferencial, possibilitando a regeneração de energia da bateria enquanto o veículo está em movimento. De acordo com o instrutor de Treinamento da BYD, Rodrigo Castro, um dos diferenciais do super-híbridos da marca é que ela constrói 80% das peças e componentes dos veículos.

“Como nós produzimos a maioria das peças, conseguimos que os carros sejam mais eficientes e consumam menos”.

O gerente da loja de Brusque, Emerson Mumbach, detalha que os super-híbridos da BYD representam um avanço neste nicho de mercado.

“Em um raio de 80 a 100 quilômetros, o motorista não vai gastar uma gota de gasolina. Ele vai carregar o carro como um celular, em casa, em uma tomada simples de três pinos aterrada. Em poucas horas, ele está carregado e vai rodar apenas na eletricidade. Para viagens longas, eles têm autonomia de até 1,2 mil quilômetros com um tanque de combustível. Diferente de outros carros, o nosso tem o motor de combustão para carregar a bateria. A potência principal vem dos motores elétricos. Por isso, é muito eficiente”, detalha.

A previsão é de que o custo para os super-híbridos da BYD circularem é de um sexto de um carro convencional. “Além disso, as revisões são mais baratas e ele é mais silencioso, não tem caixa de câmbio”, completa.

