Concessionárias desrespeitam usuários com demora na cobrança de pedágio

Desrespeito

É assustador o desrespeito que as duas concessionárias (CCR e Arteris) da BR 101 em SC fazem com seus usuários nos postos de pedágio. Cada praça, estima-se, fatura R$ 1 milhão por dia nesta época mas mesmo assim ignoram cláusula contratual estabelecendo que elas devem ser abertas, caso as filas de veículos atinjam 200 metros ou 10 minutos de espera para os motoristas. Como ninguém fiscaliza….

Pacificar? 1

Lula quer “pacificar” a relação com opositores, mas ao discursar, anteontem, no lançamento de um túnel submerso entre Santos e Guarujá, em São Paulo, segundos depois de tocar no assunto, o que afirmou? Que possivelmente na semana que vem visitará SC, “o Estado que tem o governador que mais fala mal de mim” (Jorginho Mello).

Pacificar? 2

Disse mais: “Vou também fazer o que tem que fazer, porque (em SC) tem um porto que ficou parado dois anos e nós vamos colocar aquele porto, que é o segundo de containers do Brasil, para funcionar. E eu não estou preocupado com o governador; estou preocupado com o Brasil, com SC, e de levar a possibilidade de as pessoas poderem trabalhar”. Lula, o imutável. E perguntar não ofende: Jorginho está preocupado com Lula?

Contradição

Depois do massacre de estudantes em escolas de Saudades e Blumenau montaram-se estratégias preventivas, algumas já em operação, outras não. Desde outubro de 2023, a instalação de vigilância eletrônica, por meio de câmeras e sensores, está parada. A Secretaria de Estado da Educação fez oito tentativas de licitação, todas frustradas. O motivo? A lei estadual 18.643, que institui o sistema, não foi regulamentada, ou seja, não entrou em vigor.

Peneira

Antes de ir à votação no plenário da Assembleia Legislativa, obrigatoriamente passará pela Comissão de Educação, presidida pela professora e deputada petista Luciane Carminatti, o já polêmico projeto de lei, da bolsonarista Ana Campanolo (PT), que obriga os docentes da rede pública de ensino a fazer um curso de ética, onde serão “ensinados” a manter neutralidade política, ideológica e religiosa nas salas de aula.

Longe daqui

Mesmo sem nenhuma confirmação oficial do governo estadual, já ocorreu, esta semana, a primeira manifestação pública em Imbituba contra a construção de um novo presídio na cidade. Mas nada que se resolva, conforme outros casos, com as chamadas “medidas compensatórias”.

Perdeu

A inquieta deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) perdeu ação na Justiça de SC, anteontem, em que pedia indenização por declarações consideradas ofensivas contra sua honra. O juiz Luiz Claudio Broering entendeu que ela buscava “censurar a opinião de quem pensa de maneira distinta”. No processo, a deputada diz que postagens do PT de SC, de 2023, imputam a ela adjetivos que violam sua imagem pública, “incluindo a acusação de incentivo ao ódio e associação a ideologias extremistas”.

Rabo preso

Assombroso! O ministro “supremo” Flávio Dino conseguiu um acordo no Congresso sobre as infames emendas parlamentares depois que citou, na frente de deputados e senadores, haver no STF mais de 80 inquéritos sobre elas. Inquéritos sigilosos, mas todos questionando o destino do dinheiro. Se sebe qual.