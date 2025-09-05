O Concórdia é o atual campeão da Copa Santa Catarina, mas vem de mau desempenho no Catarinense 2025, quando foi ameaçado de rebaixamento. Agora, tenta a recuperação em mais uma Copa SC, começando em um grupo que terá Brusque e Chapecoense priorizando o Campeonato Brasileiro.

A equipe busca por uma vaga às competições nacionais, tendo a Série D como principal objetivo. Quem chega para comandar a equipe nesta missão é o técnico Mauro Fonseca, que tem feito carreira no Amazonas e nas divisões inferiores do Rio de Janeiro. Fará seu primeiro trabalho em Santa Catarina, com um elenco de mais de 30 atletas à disposição.

Do time do Concórdia que jogouo estadual, voltou o atacante Felipe Rangel, que defendeu o Guarany de Bagé-RS na Série D. O meia Pedro Arthur e o goleiro Sivaldo foram campeões da Copa SC de 2024 e retornam, após passagens por Metalist Kharkiv-UCR e Ferroviário-CE, respectivamente.



Concórdia Atlético Clube

Concórdia

Fundação: 2 de março de 2005

Estádio: Domingos Machado de Lima (municipal)

Presidente: Joseilton Almeida da Silva

Técnico: Mauro Fonseca

Títulos: 1 Copa SC (2024), 1 Catarinense Série B (2017)

Material esportivo: Weefe

Catarinense 2025: 10º

Campeonato Brasileiro 2025: não disputou

Copa SC 2024: 1º

Escolha um clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Página inicial do guia

Foto: Galo d’Oeste se prepara para defender o título da Copa SC | Angélica Albuquerque/Concórdia AC

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

