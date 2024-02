Concórdia enfrenta o Brusque após conquistar vitória inédita sobre a Chapecoense

O próximo adversário do Brusque no Campeonato Catarinense é o Concórdia, que vem de vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense neste domingo, 4. O triunfo foi o primeiro do Galo d’Oeste no chamado Clássico da Linguiça. Em 11 jogos desde sua fundação, o Concórdia ainda não havia vencido com seis empates e cinco vitórias da Chape.



O técnico Lucas Isotton está no comando do Concórdia desde agosto, foi vice-campeão da Copa Santa Catarina e valoriza a vitória inédita, que deixou sua equipe na sexta posição. Nem em 2022, quando o Galo eliminou a Chapecoense nas quartas de final do Catarinense, havia conseguido vencer: foram dois empates por 1 a 1 na ocasião, com a classificação sendo obtida com melhor campanha na primeira fase.

“É um marco histórico para a instituição, que representa o engrandecimento do projeto e do trabalho que estamos praticando aqui nos últimos anos. O Concórdia vem subindo degrau a degrau no cenário catarinense, mesmo com todas as dificuldades, e me sinto orgulhoso por ser mais um neste processo”, comenta.

A delegação do Brusque iniciou viagem a Concórdia no início da tarde desta segunda-feira, 5, com chegada prevista às 21h. Marreco e Galo se enfrentam às 19h desta quarta-feira, 7, no estádio Domingos Machado de Lima.

