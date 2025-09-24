Concórdia x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Partida começa às 20h no Domingos Machado de Lima
Concórdia x Brusque
Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy; Palacios, Cocote, Emerson Tucão; Kauan.
Técnico: Maurinho
Brusque: André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ailton; Alex Paulino, Bernardo, Thomaz; Clinton, Douglas Oliveira e João Veras.
Técnico: Marcão (auxiliar-técnico)
Reservas do Concórdia: Weslei Loraschi, Pedro Arthur, Luiz Felipe, Jeferson Júnior, Werick Castro, Puerari, Gabriel Borges, Dhyogo Kauã, Felipe Rangel, William Jesus e Kauã Felipe.
Reservas do Brusque: José Vinícius, Ítalo, João Vithor, Dionatan, Carlos Biro, Cauã Marinho, Vinícius Preuss, Danielzinho e Robson Luiz.
Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.
↓
↑
Copa Santa Catarina
3ª rodada – Grupo B
Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia
Trio de arbitragem: Jocemar Klein, auxiliado por Michel Bavaresco e Erick Matheus Pottker
Quarto árbitro: Fabrizio Scatamburgo Henrique Bento
