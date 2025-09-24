Concórdia x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real

Partida começa às 20h no Domingos Machado de Lima

Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy; Palacios, Cocote, Emerson Tucão; Kauan.
Técnico: Maurinho

Brusque: André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ailton; Alex Paulino, Bernardo, Thomaz; Clinton, Douglas Oliveira e João Veras.
Técnico: Marcão (auxiliar-técnico)

Reservas do Concórdia: Weslei Loraschi, Pedro Arthur, Luiz Felipe, Jeferson Júnior, Werick Castro, Puerari, Gabriel Borges, Dhyogo Kauã, Felipe Rangel, William Jesus e Kauã Felipe.
Reservas do Brusque: José Vinícius, Ítalo, João Vithor, Dionatan, Carlos Biro, Cauã Marinho, Vinícius Preuss, Danielzinho e Robson Luiz.

Concórdia x Brusque

Copa Santa Catarina
3ª rodada – Grupo B
Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia

Trio de arbitragem: Jocemar Klein, auxiliado por Michel Bavaresco e Erick Matheus Pottker
Quarto árbitro: Fabrizio Scatamburgo Henrique Bento

