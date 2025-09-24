Concórdia x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real

Concórdia x Brusque

Concórdia x Brusque

Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy; Palacios, Cocote, Emerson Tucão; Kauan.

Técnico: Maurinho

Brusque: André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ailton; Alex Paulino, Bernardo, Thomaz; Clinton, Douglas Oliveira e João Veras.

Técnico: Marcão (auxiliar-técnico)

Reservas do Concórdia: Weslei Loraschi, Pedro Arthur, Luiz Felipe, Jeferson Júnior, Werick Castro, Puerari, Gabriel Borges, Dhyogo Kauã, Felipe Rangel, William Jesus e Kauã Felipe.

Reservas do Brusque: José Vinícius, Ítalo, João Vithor, Dionatan, Carlos Biro, Cauã Marinho, Vinícius Preuss, Danielzinho e Robson Luiz.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.

Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página

A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.

↓



↑

Concórdia x Brusque

Copa Santa Catarina

3ª rodada – Grupo B

Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia

Trio de arbitragem: Jocemar Klein, auxiliado por Michel Bavaresco e Erick Matheus Pottker

Quarto árbitro: Fabrizio Scatamburgo Henrique Bento

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros:

