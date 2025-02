O confronto Concórdia x Brusque começa às 18h deste domingo, 16, no estádio Domingos Machado de Lima. É um jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

O Brusque começa a rodada na sétima posição, acumulando duas vitórias, quatro empates e três derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos.

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 contra o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, foram 13 empates e 15 derrotas em todas as competições, com 17 gols marcados e 44 sofridos.

O Concórdia é o sexto colocado, com 11 pontos, três vitórias, dois empates e quatro derrotas. É dono da pior defesa da competição, com 12 gols sofridos, ao lado do Figueirense.

Ainda assim, o Galo d’Oeste não perde há 12 jogos no Domingos Machado de Lima. São sete vitórias e cinco empates, com 12 gols marcados e apenas quatro gols sofridos desde a derrota mais recente: 2 a 1 para o Avenida, em 8 de junho, pelo Brasileiro Série D. Venceu seus três últimos jogos em casa.

Concórdia x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 17h30.

Retrospecto

25 jogos oficiais

11 vitórias do Brusque

10 empates

4 vitórias do Concórdia

37 gols do Brusque

24 gols do Concórdia

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: