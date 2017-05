Concorra a ingressos e visita ao camarim da peça Frames

No domingo, 28, o Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) recebe o espetáculo Frames, escrito por Franz Keppler e dirigido por Camila Grama e Sandro Pomponet. O elenco é formado pelo ator paulistano Daniel Rocha (Avenida Brasil, Totalmente Demais e A Lei do Amor) e pelo ator paranaense Hugo Bonemer (Hair, Rock in Rio – O Musical, Alto Astral e A Lei do Amor).

Frames traz quatro recortes de vida. São histórias que acontecem durante um mesmo dia em uma grande cidade onde o que move – ou não – os personagens são as suas urgências e impossibilidades.

O evento começa a partir das 19h. Os ingressos são vendidos por R$ 70 e podem ser comprados pelo site Ticket Center.

Jornal O Município sorteia 2 (dois) ingressos (um para cada ganhador), com direito de conhecer os atores, para assistir peça teatral Frames neste domingo, 28.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 26, a partir das 17h. Para retirar os ingressos, no dia do espetáculo, os ganhadores devem apresentar documento com foto na recepção do Cescb.

Para visitar os atores no camarim, os ganhadores precisam estar no local do evento uma hora antes do espetáculo começar.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.