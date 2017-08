Concorra a ingressos para a 8ª Feijoada Bergamasca

Neste sábado, 19, acontece a 8ª Feijoada Bergamasca, em Botuverá. O evento contará com o show de Cesar Menotti e Fabiano.

A feijoada será realizada no Restaurante do Nildo e começa a partir das 12h.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente através do site One Ticket. Mais informações e reservas: (47)984-819-905 ou (47) 999-924-761.

O jornal O Município sorteia um ingresso feminino e um masculino (um para cada ganhador) para curtir a 8ª Feijoada Bergamasca, que acontecerá no sábado, 19, em Botuverá.

O resultado será divulgado nesta quinta-feira, 17, a partir das 17h. As pulseiras devem ser retiradas na recepção do jornal até as 17h30 de sexta-feira, 18.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.