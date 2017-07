Concorra a ingressos para o espetáculo Patrulha Animal

Nesta sexta-feira, 28, o Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) recebe o espetáculo Patrulha Animal – Aventuras Caninas.

O espetáculo traz Chasebond o cão detetive investigando um grande mistério, depois de um dia de brincadeiras os filhotes percebem o sumiço dos biscoitos e para resolver este caso ele vai contar com a ajuda dos seus amigos. Nesta paródia super engraçada os filhotes e seu Lidertyder vão viver as mais loucas e divertidas aventuras. O evento terá duas sessões, a primeira começa às 19h e a segunda às 21h.

Os ingressos podem ser comprados na loja Multisom no Centro de Brusque, ou pelo site Blueticket. Mais informações: (48) 3717-5403.

O jornal O Município sorteia um par de ingressos para o espetáculo Patrulha Animal – Aventuras Caninas, que será realizado no Cescb, nesta sexta-feira, 28.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 28, às 16h. Para retirar os ingressos, no dia do espetáculo, os ganhadores devem apresentar documento com foto na recepção do Cescb.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.