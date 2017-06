Concorra a ingressos para o show do CPM 22

Neste sábado, 24, Brusque recebe o show da banda CPM 22 com a nova turnê Suor e Sacrifício.

O evento, que será realizado no Óphera, começa a partir das 23h.

O grupo está na ativa desde 1995, e é formada por Badauí, Japinha, Luciano, Fernando e Phill. Entre as canções mais conhecidas da banda estão: Um Minuto Para O Fim Do Mundo, Dias atrás, Não Sei Viver Sem Ter Você e Pra Sempre.

Os ingressos podem ser comprados nas lojas Life Surf Wear, Central do CDs, Cau7 (Fip 1) e Posto Ipê, na SA Fashion em Guabiruba, ou também pelo site Oi Ingressos. Mesas e camarotes: 997-867-173.

O jornal O Município sorteia 5 (cinco) ingressos (um para cada ganhador) para o show da banda CPM 22, que será realizado no Ophera neste sábado, 24.

Para participar é fácil, basta preencher todos os campos no formulário abaixo. Boa sorte!

O resultado será divulgado nesta sexta-feira, 23, a partir das 16h. Para retirar os ingressos, no dia do espetáculo, os ganhadores devem apresentar documento com foto na recepção do Cescb.

Mas, atenção: será válida apenas uma participação por pessoa. Caso contrário, o participante será desclassificado.