Empresas de Brusque chegam a receber até 20 currículos ao dia; confira vagas

O cenário econômico instável do país reflete diretamente no mercado de trabalho. Com isso, a concorrência por uma vaga de emprego mantém-se acirrada em Brusque. Empresas de vários segmentos chegam a receber por dia até 20 currículos, no entanto, são poucas as contratações realizadas.

A loja Milium recebe cerca de 50 a 60 currículos por semana, porém, apenas duas novas vagas são geradas por mês, em média. Na RC Conti Indústria Comércio e Confecções, são mais de 100 currículos mensalmente, embora as contratações estejam paralisadas desde dezembro do ano passado.

Já na Molas Brusque são deixados cerca de seis currículos por dia. Em abril, foram cinco novas admissões para área de produção e, neste mês, três para o setor administrativo. Na Bilu Indústria de Alimentos, são cerca de 20 por semana, um pouco menos que no ano passado. As vagas normalmente são para área de produção.

Conforme o chefe da loja Milium, William Ribeiro, jovens e pessoas com mais experiência são os que mais procuram a empresa e buscam todos os tipos de cargos, desde serviços gerais até operador de caixa e vendas. Os currículos ficam em um banco de dados por seis meses, sendo que a triagem é feita por analistas de Recursos Humanos do escritório central em Joinville.

A assistente do Departamento Pessoal da RC Conti, Bruna Natália Saian, diz que no fim do ano passado foram admitidas costureiras, e, desde então, não houve mais contratações. Ela diz que, se tiver, será apenas para reposição de vaga.

Diferenciais

As agências de empregos de Brusque também se mantêm aquecidas e disponibilizam vagas para os mais diversos cargos: operacionais, administrativos, técnicos e comerciais.

Segundo o proprietário da Tempo e Trabalho, Ediomar José Bertoldi, o Edio, o mercado de trabalho vive um cenário atípico, “cheio de altos e baixos”, por isso, ele observa que os principais diferenciais do trabalhador estão no nível de sua formação e nas experiências adquiridas ao longo de sua trajetória profissional.

Hoje, a seleção está mais rigorosa para identificar com precisão as competências do candidato. De acordo com Bertoldi, a formação técnica, acadêmica, além da experiência acumulada são os principais itens observados para a contratação.

Serviço:

Céu RH: atendimento na rua Germano Schaeffer, 10 – Sala 02 – Centro (Edifício Portinari). Informações no telefone 3351-9756 e site www.ceurh.com.br.

Tempo e Trabalho: atendimento no Edifício Duo Office – rua Henrich Richard Bruno Erbe, nº 25, sala 304 . Informações nos telefones 3355-3880/3355-7900 e no site www.tempoetrabalho.com.br.

Degrau do Sucesso: o contato com a agência pode ser feito pelo telefone 3018-2757.

Sine: Informações no 3350-1145 e 3350-8831.