Concurso vai premiar as melhores receitas criadas por merendeiras nas escolas municipais de Brusque

Um concurso vai premiar as melhores receitas criadas por merendeiras e merendeiros das escolas municipais de Brusque. A iniciativa da prefeitura da cidade tem o objetivo de valorizar os servidores públicos e comemorar o Dia da Merendeira Escolar, celebrado nesta quarta-feira, 3.

O ato de abertura ocorreu na Escola de Ensino Fundamental (EEF) João Hassmann, no bairro Guarani. Porém, cada unidade realizou uma homenagem às suas profissionais. Na ocasião, o prefeito de Brusque, André Vechi, e a secretária de Educação, Franciele Mayer, puderam sentar, conversar e ouvir as demandas e observações dos profissionais da cozinha.

Tereza Aparecida Santini de Viveiros completará 28 anos de serviço na cozinha em agosto deste ano. Ela destaca que as comidas favoritas das crianças são o macarrão, a polenta e o pão.

“Pão com bastante ‘chimia’, margarina, doce de leite, que é o favorito, este eles devoram. Inclusive, os filhos dos antigos alunos hoje estudam aqui. Quando nos encontramos por aí, eles me abraçam, dizem que estão com saudades do macarrão”, contou.

Concurso

Cada escola poderá inscrever uma receita doce e uma receita salgada. Nos dias 7 e 9 de junho ocorrerá o período de degustação e avaliação dos pratos. As comidas que mais se destacarem, além de garantir premiação para as escolas, serão incluídas no caderno de receitas da rede de ensino.

“Essa é apenas uma forma de prestigiar e agradecer o trabalho que esses profissionais realizam em nossas escolas. Também temos a noção de que a merenda é a refeição mais importante para algumas crianças em situação de vulnerabilidade. O amor que essas profissionais acrescentam no preparo dos alimentos é fundamental também para as crianças”, comenta a secretária de Educação, Franciele Mayer.

A premiação será dividida em duas etapas, para o prato salgado e o prato doce. Os primeiros colocados garantirão à escola um fogão novinho. Os segundos colocados garantem um forno, e os terceiros um liquidificador novo.

