Confira relação dos candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Brusque

Foto: Freepik

A Prefeitura de Brusque homologou oficialmente o resultado final do concurso público multientidades, realizado para o preenchimento de vagas no quadro efetivo da administração pública municipal.

O certame teve como objetivo suprir vagas existentes na administração direta e indireta do município, abrangendo diversas áreas técnicas e especializadas. O resultado final, com a relação nominal dos candidatos aprovados e classificados, foi publicado no site da organizadora do concurso, a Fepese, e no site oficial da Prefeitura de Brusque.

Conforme o decreto de homologação, todos os atos do concurso foram conduzidos dentro dos princípios legais, assegurando transparência, legalidade e o adequado andamento de todas as etapas do processo seletivo.

Cargos homologados

O resultado final foi homologado para os cargos de Agente Administrativo, Analista de Gestão Pública, Analista de Informática, Analista de Licitações, Analista Esportivo, Arquiteto, Eletricista (Samae), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Esportivo, Fonoaudiólogo, Mecânico (Samae), Médico Clínico Geral, Médico Especialista nas áreas de Dermatologia, Neurologia, Neuropediatria, Pediatria, Psiquiatria e Reumatologia, além de Médico Veterinário, Museólogo, Nutricionista, Psicólogo Educacional, Químico (Samae), Técnico Agrícola, Técnico em Agrimensura, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional e Turismólogo.

Validade e convocações

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.

A convocação dos candidatos aprovados seguirá os critérios e prazos estabelecidos no edital. As vagas existentes, bem como aquelas que venham a surgir durante o período de validade do concurso, serão preenchidas de acordo com a necessidade do serviço público, a disponibilidade orçamentária e a conveniência administrativa, respeitando rigorosamente a ordem de classificação e as normas previstas no edital.