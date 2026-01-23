PM realiza concurso com vagas de soldado temporário em Brusque; saiba como se inscrever

Arquivo/O Município

A Polícia Militar de Santa Catarina informa que estão abertas as vagas para soldado do serviço militar temporário desde o dia 23 de dezembro de 2025 até segunda-feira, 26. Ao todo, são 1.465 vagas divididas ao longo de todo o estado, incluindo para a 7ª Região de Polícia Militar, que atende Brusque.

As inscrições devem ser realizadas através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional (Idecan), com taxa de R$ 120 para se inscrever. Os locais de provas para escolha na inscrição incluem Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville e Lages.

O processo seletivo é voltado a candidatos com nível superior completo em qualquer área de conhecimento e o concurso contará com provas objetiva e de títulos, além de avaliações física, psicológica e de saúde.

A partir de abril de 2026, a remuneração será de R$ 8.505, somada ao auxílio-alimentação de R$ 550, somando R$ 9.055. Os editais do concurso também estão disponíveis no site do Idecan.