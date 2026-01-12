Udesc divulga concurso para cargos técnicos de nível médio e superior

Vinicius Graton/Udesc

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou o edital do concurso público nº 1/2026, que oferece 40 vagas para os cargos de técnico universitário de desenvolvimento e técnico universitário de suporte, além de cadastro de reserva.

As vagas são de nível médio e superior em diferentes áreas, incluindo engenharias, veterinária, educação, administração, entre outras.

Os aprovados serão chamados para centros da Udesc nas cidades de Florianópolis, Joinville, Lages, Balneário Camboriú, Laguna, Ibirama, Caçador, Chapecó, Pinhalzinho, São Bento do Sul e Guatambu (Fazenda Experimental).

O regime de trabalho previsto é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 6.858,78 para cargos de nível superior e R$ 4.921,46 para vagas de nível médio.

Saiba como se inscrever

As inscrições estarão abertas das 10h de quarta-feira, 14 de janeiro, até as 18h do dia 13 de fevereiro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do concurso. A taxa de inscrição é R$ 100 para candidatos que concorrem às vagas de nível superior e R$ 80 para os que concorrem aos cargos de nível médio.

O edital prevê isenção da taxa para doadores de sangue, medula óssea ou leite humano; jurados do Tribunal do Júri; voluntários da Justiça Eleitoral; pessoas com deficiência cuja renda não ultrapasse dois salários-mínimos; e candidatos cuja renda familiar mensal não ultrapasse dois salários-mínimos.

Candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição devem enviar o pedido até 28 de janeiro pelo sistema de inscrição online. A aplicação das provas está prevista para 29 de março, e o resultado final deve ser divulgado em 30 de abril.

Segundo a Udesc, o concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.