Condenado na Flórida, procurado pela Interpol é preso em Florianópolis

Um homem estrangeiro incluído na lista de procurados da Interpol foi preso na semana passada em Florianópolis.

Ele foi condenado a 30 anos de prisão na Flórida, nos Estados Unidos, por crime de tráfico internacional de drogas.

A prisão foi cumprida pela Polícia Federal (PF) no dia 12 de junho, no bairro Canasvieiras. A ação contou com apoio do Diplomatic Security Service (DSS) e do Consulado dos EUA em Porto Alegre.

O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina para posterior encaminhamento ao sistema prisional.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre o homem, como nacionalidade e idade.

