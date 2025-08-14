Condenado por estupro de vulnerável é preso em Guabiruba

Um homem de 46 anos condenado a prisão no Paraná em razão de crimes sexuais foi preso em Guabiruba nesta quinta-feira, 14. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil de Brusque. Ele recebeu pena de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável e importunação sexual.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Pato Branco (PR). Ele cumprirá a pena em regime fechado. Detalhes do caso que resultaram na condenação do homem não foram divulgados.

Os agentes observaram o homem chegando em sua casa, no Centro de Guabiruba, e efetuaram a prisão. Ele não resistiu à abordagem e colaborou com os policiais, de acordo com a Polícia Civil.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e, posteriormente, ao Presídio Regional de Brusque. A polícia afirma que ele está “à disposição do poder Judiciário”.

