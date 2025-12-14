Condenado por estupro, homem planejava fugir da cidade, mas é preso pela polícia em Brusque

Um homem de 48 anos, com condenação por estupro de vulnerável, foi preso preventivamente na tarde deste domingo, 14, pela Polícia Civil de Brusque.

Ele havia sido condenado em primeira e segunda instância, e aguarda julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Polícia Civil identificou indícios de que o suspeito planejava fugir da comarca, com objetivo de não cumprir a pena. Por isso, foi pedida a decretação de sua prisão, o que foi acatado pelo poder Judiciário.

Uma operação foi realizada na tarde deste domingo, e o homem foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde ficará à disposição da Justiça e aguardará a audiência de custódia.

