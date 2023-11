Condutora morre e outras três pessoas ficam gravemente feridas após colisão frontal na BR-282, na Grande Florianópolis

Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal entre dois carros na manhã desta terça-feira, 14, na BR-282, no município de Águas Mornas, Grande Florianópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 11h20. O fato ocorreu entre um VW/Gol, com placas de Rio do Sul, e um Ford/Ka, com placas de Urubici.

A motorista do Gol, de 31 anos, morreu no local. Os três ocupantes do Ka ficaram em estado grave. O condutor e uma passageira possuem 55 anos. Outro homem que estava no carro ainda não foi identificado.

Segundo a PRF, o Gol teria invadido a pista contrária e colidido com o Ka.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: