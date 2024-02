Conecta Elas: evento de empreendedorismo feminino acontece em abril em Brusque; saiba como garantir ingressos

A quinta edição do Conecta Elas, evento de empreendedorismo feminino, será realizado no dia 24 de abril, no Z Social Complex, espaço Z Nobless, na divisa entre Brusque e Itajaí.



O evento é organizado pelas empresárias Letícia Zorrer, Mariane Compri, Suellen Pereira Rodrigues e Thayse Helena Machado e traz assuntos relacionados ao universo feminino, no que se refere ao ambiente profissional e dos negócios, e também na área de desenvolvimento pessoal.

“Fazer networking não se trata apenas de construir conexões para obter benefícios, mas sim criar laços genuínos e valiosos com outras pessoas. E as mulheres empreendedoras da região têm oportunidade de aumentar sua rede de contatos e se desenvolver profissionalmente na quinta edição do Conecta Elas”, destaca Thayse.

O evento reúne mulheres com valores e interesses similares, o que é a chave do networking.

“Ao se concentrar em estabelecer relações verdadeiras, você tem mais chances de se conectar com pessoas que compartilham seus objetivos e valores, o que pode levar a colaborações mais gratificantes e bem-sucedidas no presente e no futuro”, completa Mariane.

Palestras

A 5ª edição do Conecta Elas terá como palestrantes as consultoras Patricia Santos e Camila Renux. Patrícia Santos, falará sobre Networking da Alta Performance. Ela, que trabalha com Conexão e Desenvolvimento Organizacional e é especialista em Anger Management (Gerenciamento da Raiva) pela National Anger Management Association – NAMA / New York – USA, apresentará ferramentas fáceis para que o público possa aplicar imediatamente.

Com foco em Marketing, Camila Renaux sobe ao palco para falar sobre “Posicionamento e Networking no digital”.

Ela é consultora e professora com uma trajetória sólida na área, com mais de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube. Também é especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial pelo MIT, nos Estados Unidos.

Além de ser embaixadora de Philip Kotler, um dos maiores nomes do marketing mundial e do evento eWMS (World Marketing Summit), no país.

“A escolha do tema e também das palestrantes foi criteriosa para transformar as conexões das participantes em oportunidades milionárias”, ressalta a organizadora Suellen Pereira.

O evento conta com patrocínio Ouro do Sebrae, Appel, Lovely Mery Semijoias e Kohll Beauty. Patrocínio Prata da Cosh Jeans, Carmina Joias, Avatim e Profomento e Bronze da Sicredi. Também são parceiros do evento Lilian Fotografia, Z Complex, Zatz, Dokassa, Gráfica Mercúrio, Lolita Eventos, Neutraliza, Inspire Filmes e SF Centro de Beleza.

“Ficamos muito felizes e gratas pela confiança, não só das participantes, mas do empresariado regional, que acredita na força do empreendedorismo feminino. A exemplo da edição passada, teremos novamente a Feira Conecta com produtos e serviços”, comemora a organizadora Letícia Zorrer.

Inscrições

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla. O valor do primeiro lote é R$ 159,90 cada e pode ser parcelado em até 12x.

Também é possível adquirir ingresso duplo, com investimento de R$ 279,80 para dois ingressos. Mais informações na página pode ser adquiridas no Instagram do Conecta Elas.

