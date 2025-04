Confederação Brasileira de Voleibol anuncia técnico da Abel Moda como comandante da equipe sub-19 para 2025

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que Maurício Thomas, técnico da Abel Moda Vôlei, comandará a seleção feminina sub-19 na temporada de 2025.

A seleção se prepara para o Mundial e para o Sul-Americano. Assim, optou por treinadores com experiência no desenvolvimento de jovens atletas em transição das equipes de base para a seleção principal.

Maurício tem 20 anos de carreira no voleibol, com conquistas nacionais e internacionais, tanto pelas seleções brasileiras de base quanto por grandes clubes. Ele fez parte da comissão técnica da Seleção Masculina no ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, é tricampeão da Superliga, tricampeão Mundial de Base, vice-campeão Mundial sub-19, Bronze Mundial sub-21, penta-campeão Sul-Americano e campeão da Champions League.

