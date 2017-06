Conferência Municipal de Assistência Social ocorrerá nesta sexta-feira, em Brusque

A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nesta sexta-feira, 30. O evento, que é aberto para toda a comunidade, inicia às 8h30, com credenciamento e ocorrerá no auditório da Faculdade São Luiz.

O tema deste ano é Garantia dos Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Após a abertura e leitura do regimento haverá uma palestra com a mestre Carla Borges, de Criciúma.

Após o debate será servido almoço e à tarde serão feitos grupos de trabalho divididos em eixos temáticos. A plenária para discutir as propostas formuladas será às 14h e em seguida serão eleitos os dez delegados, cinco representantes do governo e cinco da sociedade.

Os eixos a serem discutidos são “A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais”; “Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS”; “Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais”; “A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais”.

Órgãos estarão fechados

Devido à conferência, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, situada na sede administrativa da Prefeitura de Brusque, o Cras Limeira, o Cras Azambuja e o Creas estarão fechados nesta sexta-feira, pois todos os servidores participarão do evento.

Programação:

8h30 – Credenciamento

9h30 – Abertura e leitura do regimento

10h – Palestra: Carla Borges

11h30 – Debate

12h – Almoço

13h – Grupos de trabalho

14h – Plenária

15h – Eleição dos delegados