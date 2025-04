Poucos times chegam à Série C de 2025 com o embalo do Confiança. A equipe tem 47 gols marcados em 20 jogos, com média de 2,7 gols por partida. Conquistou o Campeonato Sergipano, mantém chances de avançar na Copa do Nordeste. O principal revés foi a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil nos pênaltis, após já ter aberto 2 a 0 sobre o Ceará fora de casa.

São 12 vitórias, cinco empates e três derrotas em 2025. Os números impressionam e a equipe tem artilheiros, como o atacante Neto Oliveira, autor de 11 gols na temporada.

Diante do Itabaiana, adversário na Série C, o Confiança obteve uma vitória e dois empates. No início do ano, perdeu fora de casa para o CSA, também da Série C, pela Copa do Nordeste. O principal desafio da temporada está no Campeonato Brasileiro, com a missão de voltar à Série B após três temporadas seguidas na terceira divisão, nas quais parou na primeira fase.

No comando técnico, está Waguinho Dias, técnico que fez história no Brusque com os títulos do Brasileiro Série D em 2019 e do Catarinense em 2022, além de evitar o rebaixamento na Série B de 2021. Antes de chegar ao Confiança, venceu a Copa SC com o Marcílio Dias em 2023 e, no ano passado, perdeu o jogo do acesso à Série C diante do Itabaiana, quando comandava o Treze-PB.

Destaques



Neto Oliveira: o atacante soma 11 gols e duas assistências nas 17 partidas que disputou. É a principal estrela do Confiança hoje, mas ficou de fora do jogo de volta da final do estadual. Pode ter que esperar algumas rodadas até estrear na Série C.



Ronald Camarão: o ponta já acumula oito gols e quatro assistências em 19 partidas. É o vice-artilheiro da equipe, voltando aos bons momentos que teve em 2023, quando jogava pelo Maranhão.



Fábio Silva: o volante de 27 anos está em sua terceira temporada no clube. Já despertou interesse de alguns clubes, mas vai permanecendo. Tem cinco gols e uma assistência na primeira parte da temporada.

Chegaram: Felipe Vieira (volante – São Joseense-PR), Geovane (atacante – Náutico), Lucas Souza (zagueiro – Volta Redonda), Fabrício Pereira (atacante – São José-SP), Felipe Vieira (volante – Botafogo), Rafael Pascoal (goleiro – Portuguesa), Felipe Clemente (Ceilândia-DF), Allan Rodrigo (goleiro – Serra Branca-PB) e Dionísio (volante – Vitória)

Saíram: André Lima (volante – Paysandu) e Murillo Lopes (goleiro – sem clube)



Associação Desportiva Confiança

Aracaju (SE)

Fundação: 1º de maio de 1936

Estádio: Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão (estadual) – 15.575 lugares

Presidente: Pedro Dantas

Técnico: Waguinho Dias

Material esportivo: Super Bolla

Principais títulos: 24 estaduais (1951, 1954, 1962, 1963, 1965, 1968, 1976, 1977, 1983, 1986, 1988, 1990, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2020, 2024 e 2025).

Vs. Brusque: 3J, 1V, 2D, 3GP, 9GC

Copa do Brasil: 2ª fase (eliminado pelo Ceará)

Copa do Nordeste: fase de grupos (em andamento)

Sergipano: 1º

Ex-Brusque: Waguinho Dias, Airton e Dionísio

Foto: Neto tem 11 gols na temporada e voltará de lesão em meio à Série C | Luiz Neto/AD Confiança

Fotos destaques: Luiz Neto/AD Confiança

