Confira a programação do Natal e Réveillon 2025 de Brusque
Cidade terá programação entre 22 de novembro a 31 de dezembro
Brusque contará com uma programação de fim de ano em 2025. As atrações do Natal Encantado começam neste sábado, 22, e seguem até 25 de dezembro. Já na virada do ano, no dia 31 de dezembro, o município promove o Celebra Brusque, evento de Réveillon aberto à população.
A programação natalina terá atividades diárias, reunindo música, arte, feira, brincadeiras para as crianças e a presença do Papai Noel. Neste ano, a atração contará com máquina de neve, que terá efeitos intensificados no período noturno.
A abertura oficial do Natal Encantado ocorre em 5 de dezembro, sexta-feira, com solenidade e chegada do Papai Noel na Praça Barão de Schneeburg.
As atividades se concentram no Centro de Brusque, mas o clima natalino também será levado aos bairros, com o carro do Papai Noel, que percorrerá diferentes regiões da cidade. Em todas as ações, as crianças receberão brinquedos.
O Réveillon será realizado no Pavilhão da Fenarreco, com entrada gratuita, queima de fogos à meia-noite e atrações musicais, que serão divulgadas em breve.
A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, destaca que a proposta é envolver toda a cidade no espírito natalino.
“Pensamos em uma programação diária, com atividades que envolvem música, arte, brincadeiras e a presença constante do Papai Noel. Também teremos a máquina de neve, intensificada à noite para deixar a experiência ainda mais mágica para as famílias”, comenta.
22/11 – Sábado
15h – Chegada do Papai Noel no Shopping Gracher com Coral Bethoven Jr., Coral Tesouros do Céu e Orquestra de Violões Arte & Música – Projeto Música de Natal Para Todos.
26/11 – Quarta-feira
20h – Cantata de Natal da Unifebe. Local: Unifebe – Santa Terezinha.
27/11 – Quinta-feira
20h – Cantata de Natal do Colégio São Luiz. Local: Escadaria da Igreja Matriz.
05/12 – Sexta-feira – Abertura oficial
19h30 – Vôlei Solidário de Natal – Abel Moda Vôlei. Arrecadação de alimentos e brinquedos. Local: Arena Brusque.
20h15 – Abertura oficial do Natal Encantado 2025, com neve artificial e iluminação especial. Local: Praça Barão de Schneeburg.
20h30 – Chegada do Papai Noel com Mickey e Minnie. Local: Praça Barão de Schneeburg.
06/12 – Sábado
10h – Natal Encantado CDL. Local: Praça Barão de Schneeburg.
12h – Primeiro sorteio da promoção “Comprar Aqui dá Sorte” (CDL). Local: Praça Barão de Schneeburg.
16h – Recital Arte & Música. Local: Salão Paroquial da Igreja São Judas Tadeu – Águas Claras.
17h30 – Chegada do Papai Noel na Praça Barão de Schneeburg.
20h – Orquestra Assembleia de Deus. Local: Praça Barão de Schneeburg.
07/12 – Domingo – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
20h – Apresentação: Tatiane Kruger Niebuhr (Studio Vivavoz).
08/12 – Segunda-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
18h30 – Amanda Caetano (MPB).
20h – Contação de histórias “Contos e Encantos de Natal”, com Felícia Fleck.
09/12 – Terça-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
20h – Nossa Música Duo.
10/12 – Quarta-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
19h – Bruno Fusinato – Pop Rock.
20h – Terno de Reis – Grupo Alegria.
11/12 – Quinta-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
19h – Andrei Leitte – Violão e Voz.
20h – Orquestra do Colégio Cônsul Carlos Renaux.
12/12 – Sexta-feira
17h30 – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
18h às 22h – Vila Encantada + Feira Solidária de Natal. Local: Pavilhão da Fenarreco.
20h – Santa Clauss Band. Local: Praça Barão de Schneeburg.
13/12 – Sábado
10h às 22h – Vila Encantada + Feira Solidária de Natal – Pavilhão da Fenarreco.
17h30 – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
18h – Jamerson Musical Infantil. Local: Praça Barão de Schneeburg.
20h – Projeto Sesc Musical. Local: Praça Barão de Schneeburg.
14/12 – Domingo
10h às 19h – Vila Encantada + Feira Solidária – Pavilhão da Fenarreco.
17h – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
17h – Contação de histórias com Emiliano de Souza. Local: Praça Barão de Schneeburg.
18h30 – Vini e Nic – Pop Rock e MPB. Local: Praça Barão de Schneeburg.
19h – Passeio Ciclístico Sonho de Natal (Ali’s Bike). Informações com: 47 9917-6123.
20h – Coral Unifebe. Local: Praça Barão de Schneeburg.
15/12 – Segunda-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
19h – Bruno Fusinato – Pop Rock.
20h – Terno de Reis – Grupo Alegria.
16/12 – Terça-feira
17h30 – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
18h30 – Amanda Caetano – MPB. Local: Praça Barão de Schneeburg.
19h – Natal na Varanda (Rua Riachuelo, 250 – Centro). Uma noite linda com músicas natalinas, poesias e chegada do papai noel. Traga uma cadeira de praia ou banqueta para curtir a vontade. Terá venda de pipoca, água, refri e o valor arrecadado será destinado para a Orquestra Consul. A rua estará fechada das 18h45 às 20h com acesso somente para pedestres. Se chover, o evento será cancelado.
20h – Terno de Reis Vozes de Luz – Praça Barão de Schneeburg.
17/12 – Quarta-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
18h – Evandro Instrumental de Natal.
20h – Contação de histórias “A Caixa de Histórias”.
18/12 – Quinta-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
20h – Grupo de Canto Alemão DeutscherSängerverein.
19/12 – Sexta-feira
17h30 – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
20h – Concerto de Natal das Luzes Azambuja. Local: Santuário de Azambuja.
20h – Deutscher Sängerverein – Praça Barão de Schneeburg.
20/12 – Sábado
17h30 – Chegada do Papai Noel na Praça Barão de Schneeburg.
18h – Jamerson Musical Infantil. Local: Praça Barão de Schneeburg.
19h – Brilho de Natal TCSOM (em frente à Livraria Graf e Aqui é 10).
20h10 – Orquestra de Violões Arte & Música – Projeto Natal Para Todos. Local: Praça Barão de Schneeburg.
21/12 – Domingo
17h30 – Chegada do Papai Noel – Praça Barão de Schneeburg.
18h – Carreata de Natal da Havan nas principais ruas de Brusque.
20h – Andrei Freitas. Local: Praça Barão de Schneeburg.
22/12 – Segunda-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h30 – Chegada do Papai Noel.
19h – Evandro Instrumental de Natal.
20h – Contação de Histórias “Histórias de Presentes”.
23/12 – Terça-feira – Atividades na Praça Barão de Schneeburg
17h – Segundo sorteio “Comprar Aqui dá Sorte” (CDL).
17h30 – Chegada do Papai Noel.
18h30 – Vini e Nic – Pop Rock e MPB.
20h – Terno de Reis Vozes de Luz.
24/12 – Quarta-feira
10h – Despedida do Papai Noel na Praça Barão de Schneeburg.
25/12 – Quinta-feira – Villa Schlosser
16h – Papai Noel Radical.
18h – Chegada do Papai Noel com Mickey e Minnie.
20h – Banda Master – show instrumental natalino.
31/12 – Réveillon
Réveillon Celebra Brusque – Pavilhão da Fenarreco.
Entrada gratuita, queima de fogos e atrações musicais (programação será divulgada).
