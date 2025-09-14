Confira apostas de Brusque premiadas no sorteio da Trimania Norte deste domingo

Neste domingo, 14, ocorreu mais um sorteio da Trivale Cap, em que moradores de Brusque foram premiados. O prêmio principal de R$ 500 mil foi para uma moradora de Benedito Novo.

No primeiro sorteio do dia, no valor de R$ 10 mil, André Nazário, morador de Blumenau, foi sorteado junto com um morador de Itajaí, eles irão dividir o prêmio.

No segundo prêmio, Ricardo Ernesto, morador do bairro Santa Terezinha, em Brusque, foi o grande sorteado e levou R$ 10 mil. Já no terceiro sorteio, de mesmo valor, levou uma moradora de Penha.

No Giro da Sorte, moradores de Brusque, Gaspar e Blumenau foram premiados com R$ 2 mil. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trivale.