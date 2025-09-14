Confira apostas de Brusque premiadas no sorteio da Trimania Norte deste domingo
Prêmio principal foi para uma moradora de Benedito Novo
Neste domingo, 14, ocorreu mais um sorteio da Trivale Cap, em que moradores de Brusque foram premiados. O prêmio principal de R$ 500 mil foi para uma moradora de Benedito Novo.
No primeiro sorteio do dia, no valor de R$ 10 mil, André Nazário, morador de Blumenau, foi sorteado junto com um morador de Itajaí, eles irão dividir o prêmio.
No segundo prêmio, Ricardo Ernesto, morador do bairro Santa Terezinha, em Brusque, foi o grande sorteado e levou R$ 10 mil. Já no terceiro sorteio, de mesmo valor, levou uma moradora de Penha.
No Giro da Sorte, moradores de Brusque, Gaspar e Blumenau foram premiados com R$ 2 mil. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trivale.