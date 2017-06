O tempo em Brusque nesta sexta-feira,23, se apresentou instável em parte do dia, tivemos a exemplo de ontem, novamente a influência da umidade vinda do oceano, isso porque o forte ar frio presente em nossa região no início da semana já está sobre o mar, com vento sudeste trazendo umidade de lá. Diante deste cenário, pouco sol no período da manhã, com muitas nuvens presentes pelos céus de nossa região, garoa/chuva fraca ocorrendo de forma ocasional neste turno do dia. Já no período da tarde, foram observadas maiores aberturas, onde o tempo mais seco predominou e com isso, o aquecimento nas temperaturas.

Minhas estações registraram picos de 24,1ºC no Bairro Rio Branco seguido do Centro com 24,0ºC.

Abaixo trago os valores extremos do dia de hoje registrados em cada Bairro de nossa cidade bem como Guabiruba, que são monitorados por minhas estações:

17,9ºC com 24,8ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

17,8ºC com 24,1ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

18,6ºC com 24,0ºC /Bairro Centro/Brusque

17,0ºC com 21,0ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

16,0ºC com 19,9ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

No Vale do Itajaí

Abaixo está a relação das temperaturas extremas verificadas em algumas cidades do Vale do Itajaí nesta sexta-feira, neste trabalho de pesquisas elaborado pelo amigo Carlos Grothoff: