Confira as apostas premiadas no sorteio da Trivale Cap deste domingo

Neste domingo, 31, aconteceu mais um sorteio da Trivale Cap. O prêmio principal de R$ 100 mil mais um carro Fastback Turbo 0 km foi para um morador de São João Batista.

No primeiro prêmio do dia, Daniel Anderson Raulino, morador do bairro Primeiro de Maio, em Brusque, vai dividir a premiação de R$ 10 mil com um apostador de Timbó, que também foi sorteado. Cada um vai receber R$ 5 mil.

No Giro da Sorte, dois moradores de Brusque foram premiados e vão receber R$ 1 mil. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trivale.