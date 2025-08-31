Confira as apostas premiadas no sorteio da Trivale Cap deste domingo
Prêmio principal foi para um apostador de São João Batista
Neste domingo, 31, aconteceu mais um sorteio da Trivale Cap. O prêmio principal de R$ 100 mil mais um carro Fastback Turbo 0 km foi para um morador de São João Batista.
No primeiro prêmio do dia, Daniel Anderson Raulino, morador do bairro Primeiro de Maio, em Brusque, vai dividir a premiação de R$ 10 mil com um apostador de Timbó, que também foi sorteado. Cada um vai receber R$ 5 mil.
No Giro da Sorte, dois moradores de Brusque foram premiados e vão receber R$ 1 mil. O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trivale.