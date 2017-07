Confira as opções de colônias de férias em Brusque para aproveitar o recesso escolar de julho

Se para os estudantes é motivo de comemoração, para muitos pais, a chegada das férias de julho significa preocupação, já que nem todos podem tirar férias do trabalho para cuidar dos filhos neste período.

Na rede municipal de Brusque, por exemplo, os estudantes do ensino fundamental entraram em recesso nesta semana. Já a Educação Infantil inicia as férias amanhã e o retorno das aulas será somente no dia 31 de julho.

Por isso, uma opção para os pais que não tem onde deixar os filhos durante o recesso do meio do ano, são as colônias de férias realizadas por clubes e escolas de Brusque.

No Sesc de Brusque, o projeto Brincando nas Férias de Inverno começou na segunda-feira, 17, e vai até o dia 28. Nos primeiros dias de atividades, cerca de 80 crianças já participaram, segundo o coordenador de atividades da entidade, Jussinei Sartori.

Este ano, o tema é Brincadeiras de Circo, para explorar a criatividade e resgatar as possibilidades de brincadeiras com o tema. Durante o período, serão realizadas gincanas, contação de histórias, circuitos recreativos, apresentações artísticas e oficinas de construção de brinquedos.

A colônia de férias do Sesc é destinada a crianças a partir de 3 anos completos que não utilizam fraldas a 10 anos completos até o dia da inscrição. Apesar de já ter iniciado as atividades, ainda é possível fazer a inscrição para aproveitar as brincadeiras nos próximos dias.

A Link Idiomas também realiza atividades no período de recesso escolar. A colônia de férias iniciou no dia 17 e vai até o dia 27 de julho, sempre no período de segunda a quinta-feira, durante a tarde. As atividades na Link Idiomas são destinadas para crianças a partir de 3 anos e ainda é possível se inscrever. O local conta com camas elásticas, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, parquinho, campo de futebol, além dos tradicionais jogos de tabuleiro.

Para os associados do Clube Guarani, é possível inscrever as crianças de 6 a 13 anos para participarem das atividades no clube que iniciarão no dia 24 até o dia 28 de julho, no período da tarde. Na Sociedade Esportiva Bandeirante também haverá atividades especiais exclusivas para associados entre 24 e 28 de julho. As brincadeiras serão para crianças de 5 a 11 anos e as inscrições poderão ser feitas até o dia 21, na secretaria do clube.

Veja opções em Brusque

Sesc

Período: 17 a 28 de julho

Horários: Integral com almoço das 7h30 às 18h; integral sem almoço das 7h30 às 12h e das 13h às 18h; parcial matutino das 7h30 às 12h e vespertino das 13h às 18h

Idade: Crianças a partir de 3 anos completos que não utilizam fraldas até 10 anos completos até o dia da inscrição

Inscrição: na secretaria do Sesc, na avenida Arno Carlos Gracher, a Beira Rio, 211 – Centro

Valores por semanaIntegral sem almoço: comerciário – R$ 140; conveniado ou empresário – R$ 180; comunidade – R$ 200

Meio período: comerciário – R$ 70; conveniado ou empresário – R$ 90; comunidade – R$ 100

Integral com almoço: comerciário – R$ 150; conveniado ou empresário – R$ 202; comunidade R$ 225

Link Idioma

Período: 17 a 27 de julho

Horário: 13h até 18h30

Idade: a partir dos 3 anos

Inscrição: na secretaria da escola, localizada na rua Hercílio Luz

Valor: R$ 20 por tarde, com lanche incluído

Clube Guarani

Período: 24 a 28 de julho

Horário: 13h30 às 17h30

Idade: 6 a 13 anos

Inscrição: na secretaria do clube, localizada na rua Henrique Deichmann, 20, no bairro

Guarani (somente para associados)

Valor: R$ 30 para toda a semana, com lanche incluído

Sociedade Esportiva Bandeirante

Período: 24 a 28 de julho

Horário: 13h30 às 17h30

Idade: 5 a 11 anos

Inscrição: até o dia 21 de julho, na secretaria do clube, localizada na avenida Getúlio

Vargas, 224, no Centro (somente para associados)

Valor: Gratuita