Confira balanço de ocorrências da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque em 2025

Foram instaurados 84 inquéritos ao longo do ano

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque divulgou o número de ocorrências realizadas ao longo de 2025 em Brusque. Foram instaurados 84 inquéritos policiais e realizadas 43 prisões em flagrante.

Além disso, foram cumpridos 101 mandados de busca e apreensão e 48 mandados de prisão.

De acordo com a DIC, 81% das prisões em flagrante estiveram relacionadas ao tráfico de drogas. A polícia avalia a atuação como benéfica para o desmantelamento de pontos de venda e redes de distribuição de entorpecentes no município.

Outro pilar das ações foi o ataque ao patrimônio das organizações criminosas. Investigações complexas de lavagem de dinheiro resultaram no bloqueio judicial de mais de R$ 1,5 milhão em bens.

“Não focamos apenas na prisão do indivíduo, mas na asfixia financeira das estruturas criminosas. Retirar mais de R$ 1,5 milhão das mãos do crime é tão importante quanto as prisões, pois impede o financiamento de novos delitos. O índice de 81% das prisões em flagrante ligadas ao tráfico demonstra que estamos atuando na raiz do problema que gera outros crimes na cidade”, diz o delegado titular da DIC, Fernando Farias.

Por fim, a Polícia Civil reafirma a importância da colaboração da comunidade na denúncia de crimes pelo número 181 ou pelo Instagram da DIC (@pcsc.dicbrusque).

