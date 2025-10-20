Confira balanço de ocorrências registradas pela Guarda de Trânsito de Brusque durante a Fenarreco

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) divulgou o balanço das ocorrências registradas durante a Fenarreco 2025. Ao longo dos 11 dias de festa, foram contabilizadas 44 autuações, três remoções de veículos e um Termo Circunstanciado por desobediência.

Já a Polícia Civil registrou um furto, que ocorreu fora da estrutura da festa, 52 registros de perda de documentos e objetos, um caso de vias de fato e outro de ameaça.

Foram distribuídas sete mil pulseiras de identificação para crianças. De acordo com o delegado Fernando de Faveri, seis crianças acabaram se perdendo dos pais, mas logo tiveram os responsáveis localizados.

Dois casos envolvendo porte de entorpecentes foram registrados. Nas duas situações, a droga se tratava de maconha. O furto mencionado foi de uma bicicleta, mas ocorreu fora do pavilhão da Fenarreco.

Os dados foram adiantados pelo delegado no sábado à noite. Entretanto, não houve alteração no número de ocorrências no domingo.

