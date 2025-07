Confira bandas selecionadas para o Rock na Praça, em Brusque

A Fundação Cultural de Brusque divulgou as bandas selecionadas para o Rock na Praça, evento que será realizado em 3 de agosto, das 14h às 24h, na Praça da Cidadania, com entrada gratuita. O festival valoriza a cena autoral e a diversidade de estilos dentro do rock, contando com apresentações de nove bandas.

Pelo terceiro ano consecutivo uma banda nacional fechará o evento. O encerramento desta edição ficará por conta da consagrada banda Nenhum de Nós, que promete agitar o público com seus grandes sucessos.

“Para este ano foram abertas duas vagas para bandas de municípios que compõem a AMVE, AMFRI e GRANFPOLIS visando posicionar Brusque como polo regional da música autoral catarinense”, comenta o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot.

Além dos shows, o Rock na Praça contará com praça de alimentação, feiras alternativas, estrutura coberta, segurança e banheiros no local, proporcionando conforto e uma experiência completa para o público.

Para mais informações, acesse o site oficial da Fundação Cultural de Brusque.

Confira bandas selecionadas

Após análise criteriosa das propostas inscritas por meio de edital público, foram escolhidas as seguintes bandas para compor a programação: