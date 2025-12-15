Confira como será funcionamento dos serviços públicos de Brusque neste fim de ano

A partir de segunda-feira, 22, a Prefeitura de Brusque entra em período de férias coletivas, com retorno dos serviços no dia 6 de janeiro. Mesmo durante o recesso, alguns atendimentos seguirão funcionando ao longo do final de ano.

Confira:

Saúde: As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas durante o período e retomam as atividades no dia 6 de janeiro. As UBS Rio Branco, Steffen e Limeira Baixa seguirão atendendo normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com exceção dos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro.

A Policlínica funcionará nos mesmos moldes. A Farmácia Básica permanecerá aberta das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Farmácia Excepcional não terá atendimento e retornará no dia 6 de janeiro. Seguirão em funcionamento a sala de vacinas no térreo da Policlínica, o Amamenta Brusque, a Clínica da Mulher, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e o Pronto Atendimento Odontológico, todos das 8h às 12h e das 13h às 17h. A dispensa de dietas ocorrerá das 13h às 17h nos dias 23 e 30 de dezembro, na Policlínica. Todos esses serviços não abrirão nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro.

O Pronto Atendimento 24 horas seguirá aberto todos os dias. Os hospitais Azambuja e Dom Joaquim manterão atendimento 24 horas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

CAPS: O Centro de Atenção Psicossocial funcionará em regime de plantão, com equipe integrada para atendimentos emergenciais dos CAPS II e CAPSi I, concentrada no CAPS II, localizado na Rua Riachuelo, número 45, no Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No mesmo local, atuará a equipe do programa Melhor em Casa, com atendimento domiciliar aos pacientes já acompanhados. A Vigilância em Saúde e o Serviço de Assistência Especializada (SAE) também atenderão em sistema de plantão.

Defesa Civil: Funcionamento normal em horário comercial, com exceção dos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro. O plantão emergencial seguirá ativo pelo telefone 199, em qualquer dia e horário.

Parque Zoobotânico: Aberto durante o final de ano, exceto nos dias 24, 25, 30, 31 e 1º de janeiro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo. Os ingressos custam R$ 5,00 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10,00 para adultos, com entrada gratuita para crianças de até 5 anos, guias turísticos com grupos acima de 10 pessoas e motoristas de excursão.

Parque das Esculturas: Aberto todos os dias, das 9h às 21h, com entrada gratuita.

Educação: A secretaria entra em recesso e retorna no dia 6 de janeiro. As secretarias escolares retomam o atendimento no dia 26 de janeiro, e o ano letivo inicia no dia 5 de fevereiro. Durante o recesso escolar, haverá plantão em creches específicas. As matrículas devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Educação.

Obras: Retorno no dia 6 de janeiro, com equipes de plantão das 5h às 13h30 para serviços essenciais, como conserto de tubulações, patrolamento, limpeza e recolhimento.

Fundema: Atendimento em regime de plantão para denúncias pelo telefone 47 8873-1826.

Procon: Atendimento em regime de plantão pelo telefone 47 9128-0676. Demandas relacionadas à fiação devem ser encaminhadas com foto e localização para o telefone 47 98873-1963.

Fazenda: O atendimento geral retorna no dia 6 de janeiro. Durante o recesso, uma equipe de plantão analisará processos internos de ITBI, IPTU e alvará. Os atendimentos por e-mail seguem normalmente.

Comunicação Social: Atuação em regime de plantão durante todo o período, com informações concentradas no canal de imprensa.

Setram e GTB: Entram em recesso até o dia 6 de janeiro. Durante o período, os espaços contarão com vigias e equipes de limpeza. Permanecerão equipes atuando em serviços essenciais, como conserto de semáforos, manutenção de placas e orientações nas vias. Situações emergenciais devem ser comunicadas pelo telefone 153. A Guarda de Trânsito (GTB) seguirá em operação das 7h às 19h, com efetivo reduzido.

Desenvolvimento Social: O setor administrativo da pasta, responsável pelo PETI, benefícios eventuais e alta complexidade, funcionará normalmente na Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, exceto nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro. O CRAS seguirá o mesmo horário e calendário de funcionamento. Já o Albergue Municipal atenderá normalmente todos os dias, inclusive nos feriados, das 19h às 7h.

Samae: A sede administrativa e atendimento estarão fechados, com retorno no dia 6 de janeiro. A área técnica seguirá trabalhando normalmente. Plantão por meio do telefone: 3255-0500.

Fundação de Esportes: Fechada. Retorno no dia 6 de janeiro.

Fundação Cultural: Fechada. Retorno no dia 6 de janeiro.

Fundação de Turismo: Trabalhará em regime de plantão para gerenciamento da programação de Natal e de Réveillon.

