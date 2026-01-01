Confira de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025

A Caixa Econômica Federal divulgou, no início da tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro, de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025.

Os seis vencedores vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do sorteio. O resultado foi divulgado por volta das 11h.

Cidades dos ganhadores

João Pessoa (PB)

Ponta Porã (MS)

Franco da Rocha (SP)

As outras três apostas foram realizadas em canais eletrônicos.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

