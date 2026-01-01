Confira de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025

Vencedores dividem maior prêmio da história do sorteio

A Caixa Econômica Federal divulgou, no início da tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro, de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2025.

Os seis vencedores vão dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do sorteio. O resultado foi divulgado por volta das 11h.

Cidades dos ganhadores

João Pessoa (PB)
Ponta Porã (MS)
Franco da Rocha (SP)

As outras três apostas foram realizadas em canais eletrônicos.

