Confira o cronograma da OsterBrusque Fazendinha de Páscoa

As atividades de Páscoa promovidas pela Prefeitura de Brusque em conjunto com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), estão prestes a iniciar. Intitulada OsterBrusque Fazendinha de Páscoa, o calendário de eventos tem como objetivo resgatar a infância e proporcionar atividades diferenciadas para as crianças com o tema de fazendinha.

As brincadeiras terão início no dia 15 de março, sexta-feira, na Praça Barão de Schneeburg, às 20h, com uma cerimônia de abertura. Em seguida, a Turma do Coelho vai animar o palco e dançar muito com os visitantes. Além disso, o local será decorado com temática de fazenda, incluindo o chalé do coelho, várias decorações, barracas de comida e bebida, atividades de pintura, uma feira e muita diversão.

O coelho estará em seu chalé na praça de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, e aos sábados e domingos, das 18h às 21h.

No dia 16, que será um sábado, a Banda Sábado Soul se apresentará no palco às 11h, continuando até as 13h. Às 19h, será a vez da cantora Rívia se apresentar, garantindo que ninguém fique parado.

Já no dia 23, a diversão começa às 11h com uma contação de história de Sandra Baron, apresentando o espetáculo “Ana Cigana”. Durante a tarde, o público poderá desfrutar da Páscoa no Zoológico de Brusque. Às 16h, Sandra Baron retorna à praça para apresentar o espetáculo “Bibelô Encantado”. Para finalizar o dia, às 20h na Praça Central, haverá um Encontro de Corais.

No dia 24, haverá a famosa Caça aos Ovos no Parque das Esculturas. Assim como no ano anterior, a brincadeira será dividida em duas etapas. Para crianças de zero a 5 anos, a caça começará às 9h e continuará até às 12h. Já para crianças de 6 a 12 anos, a brincadeira ocorrerá das 14h às 17h. Para encerrar, a Praça Barão de Schneeburg receberá uma apresentação musical com Dinho Guess.

A programação de Páscoa será concluída no dia 30. Durante o dia, haverá contação de histórias com Felícia Fleck, apresentando o espetáculo “Contos, Cantos e Brincadeiras”, às 11h e novamente às 15h. Para encerrar a programação, às 19h, haverá uma apresentação cultural com o cantor Wanollo.

Caça ao Ovo de Ouro

A grande novidade deste ano é a Caça ao Ovo de Ouro. A ação será válida para crianças de Brusque, de 2 a 12 anos, e consiste em 10 envelopes espalhados pela cidade, contendo vales-compra de R$ 300 em lojas da cidade.

A brincadeira ocorrerá da seguinte forma: no dia 23 de março, no Instagram oficial da Prefeitura (@prefeituradebrusque), a cada hora, entre as 8h e às 17h, uma pista será publicada no feed, envolvendo toda a população na brincadeira.

Programação

15 de março (sexta-feira)

20h – Solenidade de abertura

20h30 – Show Musical com a Turma do Coelho

16 de março (sábado)

11h – Apresentação Musical com a Banda Sábado Soul

19h – Apresentação Musical com Rívia

17 de março (domingo)

19h – Apresentação Musical com Os Bachianos

23 de março (sábado)

11h – Contação de história com Sandra Baron, “Ana Cigana”

13h30 – Páscoa no Zoo

16h – Contação de história com Sandra Baron, “Bibelô Encantado”

20h – Encontro de Corais

24 de março (domingo)

9h às 12h – Caça aos Ovos no Parque das Esculturas, crianças de 0 a 5 anos

14h às 17h – Caça aos Ovos no Parque das Esculturas, crianças de 6 a 12 anos

19h – Apresentação musical com Dinho Guess

30 de março (sábado)

11h – Contação de história com Felícia Fleck, “Contos, Cantos e Brincadeiras”

15h – Contação de história com Felícia Fleck, “Contos, Cantos e Brincadeiras”

19h – Apresentação musical com Wanollo

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: