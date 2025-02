A 6ª edição do Costelaço do Irineu movimentou o bairro Lageado Alto, em Guabiruba, neste sábado, 15, de tempo seco e calor, reunindo cavaleiros, famílias e amigos de diversas cidades.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O evento, realizado no sítio de Irineu Celva, cercado pela mata nativa, se consolidou como um ponto de encontro para aqueles que compartilham a paixão por cavalaria e confraternização.

Desde cedo, o local começou, então, a se encher de vida. Ao todo, cerca de 300 pessoas compareceram ao evento.

Cavaleiros além de Guabiruba

Cavaleiros de Guabiruba, Brusque, Blumenau, Botuverá, Itajaí, Florianópolis, Balneário Camboriú e Gaspar, além de muitos outros que decidiram comparecer de última hora, marcaram presença e lotaram o espaço.

Famílias inteiras chegaram montadas em cavalos imponentes ou em seus automóveis, trazendo consigo um espírito de celebração.

Crianças corriam de um lado para o outro, rindo, encantadas com os equinos que repousavam à sombra, recebendo cuidados e carinho.

Guabiruba em festa

O aroma da costela assada no fogo de chão pairava no ar, atiçando o apetite e aguçando os sentidos.

Os assadores, verdadeiros artistas da gastronomia campeira, desafiavam o calor escaldante, manejando a carne com maestria, em perfeita sincronia com as labaredas.

O calor dos termômetros era intensificado pelas brasas ardentes, mas nada superava a paixão e dedicação de quem fazia daquele momento um banquete digno do evento.

Enquanto a carne assava lentamente, grupos musicais animavam a festa, embalando os presentes com melodias que mesclavam tradição e modernidade.

Entre um gole de chope e outro, acompanhados de petiscos servidos a todo instante, as pessoas celebravam a amizade, trocavam histórias e fortaleciam laços.

Diante desse cenário, o tempo parecia desacelerar, permitindo que cada instante fosse vivido com pura intensidade.

Emoção de Irineu

A emoção também tomou conta de Irineu, o anfitrião desse grande encontro. Com os olhos marejados, ele observava a grandiosidade que o evento havia alcançado.

“Estou emocionado em ver tanta gente confraternizando hoje aqui em meu sítio. Este encontro preza, acima de tudo, a amizade entre nós”, declarou, com a voz embargada de alegria.

O sonho, que começou pequeno, quando um grupo de cavaleiros sentiu a necessidade de um espaço para celebrar sua paixão, agora se expandia, atraindo entusiastas de toda a região.

A cada edição, o Costelaço do Irineu se firma como um evento imperdível, verdadeiro símbolo de tradição, união e paixão pela cavalaria.

Galeria mais adiante

Para que você possa sentir toda a energia positiva deste acolhedor ambiente no sítio do Irineu, preparamos uma galeria de fotos especial.

Você pode conferir esta coleção exclusiva logo após os anúncios, ao final da edição.

Sendo assim, não perca a chance de ver esta incrível seleção de imagens, feita especialmente para você, nosso prezado leitor.

Galeria após anúncios

É com grande satisfação e alegria que o Blog do Ciro Groh apresenta seus parceiros comerciais, empresas que acreditam e investem na informação de qualidade.

Conheça os patrocinadores clicando então nos banners abaixo, entre em contato e descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque já sentiu calor mais intenso que 2025; relembre então o episódio histórico

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Guabiruba em fotos

Como prometido, encerramos esta pauta com uma incrível galeria de imagens, que captura toda a energia do costelaço do Irineu, realizado neste sábado no bairro Lageado Alto, em Guabiruba.

Acompanhe as fotos e reviva os melhores momentos.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK