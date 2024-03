Confira os contemplados com bolsa-técnico e bolsa-atleta em Brusque

Atletas e treinadores contemplados no Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte assinam, às 19h30 desta quinta-feira, 14, no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC), os contratos de bolsa-atleta e bolsa-técnico. Foram aprovados 90 atletas e 39 técnicos. Confira na página 13 do documento a lista completa.



Os contemplados são desportistas de 21 modalidades diferentes: atletismo, basquete, bolão 16, boxe, caratê, ciclismo, futebol, futevôlei, futsal, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, kickboxing, natação, patinação artística, taekwondo, tênis de mesa vôlei de praia, vôlei e xadrez.

Também há atletas e treinadores de modalidades do paradesporto em futsal, ciclismo, natação, basquete vôlei e xadrez.

