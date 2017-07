Confira os ganhadores das 30 pizzas sorteadas pelo jornal O Município em comemoração ao Dia da Pizza:

Julvino Araldi

Samira Hadriano

Sandra Kreuzberg

Maribel Cristina Dossena Vargas

Jardel Foppa

Sandra Kühn

João Maria Ferreira da Silva

Rosália G. Franco

Fabiana Xavier

Delonir Nogueira Sozi

Maraisa Rosa de Oliveira

Iana Wolf Gallasini

Marcio Gallassini

Tamires Novack

Marcelo Cassaniga

Mariana Mantelli Iensen

Alex Sandro Bertolini

Douglas Pavesi

Priscila Belinazo

Cristiany T. Souza

Daniel Santos Gomes

Kamila dos Santos Simão

Sandra S. Schorner

Aline Dada

Luana Wollmann

Rafael Steffen

Jussara Candido da Silva

Jaine M. Bresciani Veber

Mario Ristow

Patricia lara e Silva Papa

Os ganhadores do sorteio devem retirar o vale-pizza na sede do jornal O Município, no endereço: Rua Felipe Schmidt, 31 – Sala 1 – Centro, Brusque – SC, entre segunda a sexta-feira no horário comercial.

Os cupons ficarão disponíveis para retirada a partir do dia 11 de julho até o dia 28 de julho de 2017. Caso não for retirado neste período o ganhador não terá mais direito ao prêmio;

A utilização do vale-pizza junto as pizzarias deverá ser no máximo até 30 de setembro de 2017

O vale-pizza é referente somente a 1 pizza, para retirar no estabelecimento de acordo com a descrição do cupom, sem qualquer complemento como a entrega, acompanhamentos,etc;

A pizza será oferecida de acordo com as especificações descritas no vale-pizza