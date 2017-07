As ganhadoras dos vales (um para cada vencedor) para as refeições no Festival Temperô são:

Marlene Tomé Carvalho

Rodízio completo de filé mignon, no Brusque Palace Hotel (servido apenas nas sextas-feiras das 19h às 23h). Izabel Cristina Reis

Sanduíche no pão baguette sem glúten com recheio de frango desfiado com bionese (maionese de biomassa de banana verde com temperinhos), rúcula e tomate seco + 1 suco natural. + 1 café pequeno + cookie de chocolate saudável, no Carolitas e Nutri Tice Café Saudável.

Os vales devem ser retirados na sede do jornal O Município, até segunda-feira, 31.